Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Güncel memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da hesaplara aktarıldı. Peki, Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesi memurların maaşları yattı. Akabinde memurların izinleri uzatıldı.

Bayram maaşlarını alan ve tatile çıkan memurlar, 18 Temmuz'da mesaiye başlayacak.

Memurların tatil izinlerinin akabinde ise "Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusu gündeme getirildi.

14 günlük maaş farkını bekleyenler bu soruyu arama motorlarına yazarak, detaylara ulaşmak istiyor.

Peki, Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte yanıtı..

Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Bu tarihe kadar tüm memurlar Kurban Bayramı izninde olacak.

Muhasebat Genel Müdürlüğü, sistemi 18 Temmuz'da açsa dahi, işlemlerin yapılması ve mal müdürlüğüne iletilmesi bir kaç günü bulacaktır.