'Öğretmenim İçin Bir Fidan' bağışı ne kadar, nasıl yapılır? Fidan bağışı katılım ekranı...

'Öğretmenim İçin Bir Fidan' bağışı ne kadar, nasıl yapılır? Fidan bağışı katılım ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattı. Peki, 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' bağışı ne kadar, nasıl yapılır?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı güzel bir çalışmaya imza attı.

Öğretmenlerine hediye vermek isteyen ancak kararsız kalan öğrenciler için, MEB bir kampanya başlattı.

MEB, öğrencilerin öğretmenlerine vereceği en güzel hediyenin fidan bağışı olduğunu düşündü ve bu kapsamda bir çalışma hazırladı.

Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasına katılıp, öğretmenleri için fidan bağışlayabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Peki, 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' bağışı ne kadar, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan https://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

MEB'in oluşturduğu 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasındaki ücret 10 TL olacak belirlendi. Bağış tutarı, girilen fidan sayılarına göre hesaplanacak.

Bağış sertifikası ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecek.