Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak?

Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler için aşılama çalışmalarının devam ettiğini açıklanmasının ardından eğitimciler, öğretmenler aşı olacak mı sorusunu araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Son günlerde gündeme gelen öğretmenlere aşı yapılmasıyla ilgili Bakan Selçuk katıldığı canlı yayında ''Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından öğretmenler tarafından aşı konusundaki blgiler merak konusu oldu. Uzaktan eğitim sürecinin yıl sonuna kadar devam etmesi planıyla birlikte, okula dönüş söz konusu olursa öğretmenler aşı olacak mı, öğretmenler ne zaman aşı olacak soruları gündeme taşındı.

Peki, öğretmenler aşı olacak mı? Aşı ne zaman yapılacak? Aşı takvimi açıklandı mı? İşte detaylar..

AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında ilk aşının vurulacağı tarihe değindi. Koca, "Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak." ifadesinde bulundu.

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Bakan Selçuk okula dönüş süreciyle birlikte öğretmenlerin aşılanması konusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı;

''Elbette değerlendirmeler yapıyoruz, Sayın Bakan'la da Bilim Kurulu ile de istişaremiz oldu. Bir ön mutabakat var. Bu süreç nasıl işleyecek bunun çalışılması gerekiyor ki şu anda çalışılıyor. Kabine toplantısında yapılan çalışmalarla da bu durum netliğe kavuşur. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.''





ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Selçuk, ülkemizdeki koronavirüs salgınının seyrine göre okulların açılıp açılmayacağı konusunda yakından takibin yapıldığını aktarmıştı.

Vaka sayılarındaki düşüş ve salgının seyrinde azalma olması durumunda öğrencilerin okula dönüşünün mümkün olabileceğinin altını çizen Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusunda çalışmaların hala devam ettiğini duyurdu.

Resmi bir tarih duyurulmadı ancak aşının öğretmenlere uygulanacağı tarihin, okullara dönüş öncesi olarak planlanması bekleniyor.