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    Öğretmenler, eğitime destek ödeneğinin miktarından şikayetçi

    Öğretmenler, eğitime destek ödeneğinin miktarından şikayetçi

    Bazı öğretmenler, 3 aylık tatilin ardından aldıkları eğitime hazırlık ödeneğinin en az 12 bin lira olmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 16:12
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    Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğretmene her eğitim-öğretim yılının başında eğitime hazırlık ödeneği veriyor.

    Bu yılın eğitim-öğretim yılı için verilecek eğitime hazırlık ödeneğinin miktarı belirlendi.

    Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için öğretmenlere 1400 TL ödenecek.

    Öğretmenler, eğitime hazırlık ödeneğinden memnun değil

    Miktarın açıklanmasının ardından bazı öğretmenler belirlenen yeni rakamdan memnun olmadıklarını dile getirdi.

    1400 TL'nin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyleyen öğretmenler, buna gerekçe olarak alacakları kırtasiye malzemelerinin artan fiyatlarını işaret etti.

    Öğretmenler, eğitime destek ödeneğinin miktarından şikayetçi #1

    En az bir maaş tutarında artmasını istediler

    Eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması isteyen öğretmenler, bu miktarın en az bir maaş tutarında olması gerektiğini söylüyor.

    Son olarak konuya ilişkin açıklama yapan EĞİTİM-İŞ Çaycuma Temsilcilik Başkanı Cem Atasun Bayraktar, 'Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nin yetersiz kaldığını, ödeneğin en az 1 maaş tutarında ve bütün eğitim çalışanlarına ayrım yapılmaksızın ödenmesi gerektiğini belirtti.

    Öğretmenler, eğitime destek ödeneğinin miktarından şikayetçi #2


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