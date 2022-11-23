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    • Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları

    Yakın çevresinde öğretmen tanıdığı olan vatandaşlar ve birçok öğrenci arama motorlarında Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...
    • 23.11.2022 - 17:57
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    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları

    24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür.

    Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

    Öğretmenler günü bu yıl ise perşembe gününe denk geliyor. Bu önemli günde öğrenciler ve öğretmen tanıdığı olan vatandaşlar, öğretmenlere güzel mesajlar yazıyor ve hediyeler alıyor.

    24 Kasım Öğretmenler Günü'ne saatler kala sizler için en güzel, anlamlı ve resimli Öğretmenler Günü mesajlarını derledik.

    Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri

    Türkiye’nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

    Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #1

    En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.

    Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #2

    Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun!

    Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #3

    Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

    Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #4

    İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

    Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #5

    Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun...

    Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim…

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #6

    Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

    Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

    Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #7

    Atatürk’ün öğretmenler hakkında söylediği sözler

    Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk)

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #8

    Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk)

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #9

    Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk)

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları #10


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