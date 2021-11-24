Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihçesi

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler günü ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk tarafından resmileştirildi. Peki ilk ne zaman kutlandı ve nasıl ortaya çıktı? İşte öğretmenler günü tarihçesi...

Öğretmenlere, "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" diyen Atatürk, Öğretmenler Günü'nü onlara armağan etmiştir.

Dünyanın kutsal mesleklerinden biri olarak görülen öğretmenlik, her yıl 24 Kasım günü sevgi ve minnet duygularıyla kutlanıyor.

Öğretmenlik mesleğini yapanlar ise bu günde birçok tebrik ve teşekkür alıyor. Okullarda çeşitli kutlamalar düzenlenirken, öğrenciler ve öğretmen yakınları mesajlar, çiçekler ve hediyelerle bu günü taçlandırıyor.

Öte yandan 24 Kasım'a ilişkin tarihçe bilgisi merak konusu oldu.Peki Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihçesi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi.