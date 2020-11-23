Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü kutlama mesajları..

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü kutlama mesajları..

Öğretmenlere duyulan saygı, sevgi ve şükranı dile getirmek için bir fırsat olan Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. İşte Öğretmenler Günü önemi ve en güzel Öğretmenler Günü mesajları...

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli kutlanacak olan bu özel günün anlam ve önemi nedir merak ediliyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin bu özel günlerini kutlamak için heyecanla bekliyor. İşte Öğretmenler Günü'ne dair tüm merak edilenler ve kutlama mesajları...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul etmesi nedeniyle 1981 yılından itibaren her sene Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Pek çok ülkede ise 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, resmi tatiller içerisinde yer almıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNEMİ

Çocuk ve geçlerin bedensel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babalarından sonra en etkili kişi, öğretmendir.

Her bireyin bilinçli bir yurttaş haline gelmesini, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir işe ya da mesleğe hazırlanmasını, özellikle öğretmen sağlamaktadır. Çocuklar ve gençler, kendilerini, dünü ve bugünü, öğretmenin yardımıyla tanıyarak geleceğe hazırlamaktadırlar.

Kendilerini, ülkemizin ve öteki ülkelerin insanlarını sevmeyi; herkesin her türlü hakkına saygı göstermeyi de öğretmenin etki ve katkılarıyla öğrenmektedirler.



Öğretmenin, bu zor görevi tam anlamıyla yerine getirecek biçimde yetiştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenler Günü de bu amaca katkıda bulunmaktadır. Bu özel günde, onların ellerinden öpülür, hediyeler verilir ve şükranlar dile getirilir.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmen de o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.."

"Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…"

"Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…"

"Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

"Öğretmenim, bugünde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız."

"Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız."

"Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız."

"Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun."

"Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…"

"Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…"

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