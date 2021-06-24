Öğretmenler maaşlarına zam istiyor

Öğretmenler, temmuz ayında zam yapılacak maaşları için dün gece sosyal medyadan organize olup, yüzde 20 zam talep etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası gözler, öğretmenlere temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.

Yasaya göre ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam alan öğretmenler, zam kararı açıklanmadan önce taleplerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLDULAR

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır okula uğramadan uzaktan eğitimle görevlerini sürdüren binlerce öğretmen, dün gece sosyal medya üzerinden organize oldu.

Twitter üzerinden organize olan öğretmenler, gece yarısı binlerce tweet atarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sesini duyurmaya çalıştı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA YER ALDILAR

"#öğretmen maaşı yetmiyor"etiketi altında toplanan öğretmenler Türkiye gündeminde 1. sıraya çıktı.

YÜZDE 20 ZAM TALEBİ

Enflasyon verilerine göre memurlar 6,39’luk zammı garantilerken, öğretmenler istedikleri maaş zammının yüzde 20 oranında olmasını talep etti.

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI 5 BİN TL

Yüzde 20 oranında zam talep eden öğretmenlerin şu an, en düşük maaşı AGİ ile birlikte 5 bin lira.

Kıdeme göre de artan öğretmen maaşları duruma göre 6 bin lirayı buluyor.