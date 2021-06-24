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- Öğretmenler maaşlarına zam istiyor
Öğretmenler maaşlarına zam istiyor
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 10:00
- Güncelleme : 24.06.2021 - 10:12
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası gözler, öğretmenlere temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.
Yasaya göre ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam alan öğretmenler, zam kararı açıklanmadan önce taleplerini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLDULAR
Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır okula uğramadan uzaktan eğitimle görevlerini sürdüren binlerce öğretmen, dün gece sosyal medya üzerinden organize oldu.
Twitter üzerinden organize olan öğretmenler, gece yarısı binlerce tweet atarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sesini duyurmaya çalıştı.
TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA YER ALDILAR
"#öğretmen maaşı yetmiyor"etiketi altında toplanan öğretmenler Türkiye gündeminde 1. sıraya çıktı.
YÜZDE 20 ZAM TALEBİ
Enflasyon verilerine göre memurlar 6,39’luk zammı garantilerken, öğretmenler istedikleri maaş zammının yüzde 20 oranında olmasını talep etti.
EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI 5 BİN TL
Yüzde 20 oranında zam talep eden öğretmenlerin şu an, en düşük maaşı AGİ ile birlikte 5 bin lira.
Kıdeme göre de artan öğretmen maaşları duruma göre 6 bin lirayı buluyor.