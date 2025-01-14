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Haber Merkezi

Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren enflasyon verisi açıklaması ile birlikte memur maaşları da netleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI HEP GÜNDEMDE

Zamların konulduğu dönemde ise en çok öğretmenlerin alacağı zam günlerce konuşulan gündemler arasında yer alıyor.

Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlarla birlikte öğretmenlerin hakları geliştirilirken daha öncesinde ek iş yapmak durumunda kalan pek çok öğretmen, maaşların yükseltilmesiyle refah seviyelerinde artış yaşandı.

MAAŞLARI 52 BİN 906 TL'YE YÜKSELDİ

Enflasyon oranının belli olmasıyla yapılan son artışla birlikte öğretmen maaşları 47 bin 433 TL’den 52 bin 906 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, uzman öğretmenin maaşı ise 5 bin 568 TL’den 58 bin 634 TL’ye yükselmiş oldu.

ZAMMI BEĞENMEDİLER

Ancak yapılan bu artışlar öğretmenleri memnun etmiş değil.

Memur maaşlarına yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirten birçok eğitim sendikası, 13 Ocak 2025 tarihinde geniş çaplı bir iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen gibi sendikalar, öğretmenlere derslere girmeme çağrısında bulundu.

İŞ BIRAKTILAR, OKULA GİTMEDİLER

Bu ağrıların ardından dün birçok şehirde öğretmenler iş bırakırken, okullarda derslerde aksama yaşandı.

"TALEPLERİMİZİ YÜKSEK SESLE YİNELİYORUZ"

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, mağduriyetler yaşandığı iddia edilirken maaşlara yapılan yüzde 11,54 oranında yapılan zamma ise tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gelirlerimizin artmaması, aldığımız maaşların yetmemesi nedeniyle refah payı talep ediyoruz. Sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğal gaz, gıda ve diğer zorunlu harcamalarının artması sebebiyle kamu görevlileri olarak emeğimizin karşılığını almak için meydanlarda olmaya devam ediyoruz. Son bir yılda doğal gaz yüzde 60, elektrik ve akaryakıt yüzde 40, market-pazar enflasyonu ise en az yüzde 100 artmış durumda. Yılbaşından itibaren ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Ev kiraları ise 30 bin-35 bin TL civarına yükseldi ve memurların bu kiraları karşılaması imkânsız hale geldi. Emeğimizin hakkını almak için refah payı şart diyoruz. Taleplerimizi yüksek sesle yineliyoruz.

VELİLER BU KARARA TEPKİLİ

Okullarda eğitim-öğretim hayatına devam eden çocukları hakkında endişelenen veliler ise öğretmenlerin bu grev kararına tepkili.

Dün iş bırakan öğretmenlere tepki gösteren veliler öğrencilerin mağdur edildiği görüşünde.