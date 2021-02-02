Öğretmenlere koronavirüs aşısı zorunlu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlere koronavirüs aşısı zorunlu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak?

Okullarda kademeli yüz yüze eğitime geçiş süreciyle birlikte öğretmenlerin öncelikli koronavirüs aşısı olup olmayacağı merak konusu oldu. Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşı planını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitime geçen okulların yüz yüze eğitim sürecine dair detayları belli oldu.

Köy okullarının 15 Şubat'ta, diğer okullarının da 1 Mart itibariyle açılmasının kararlaştırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bilgileri paylaştı.

Kademeli olarak okulların açılmasının ardından, öğretmenler koronavirüs aşısı olacak mı? sorusu gündeme geldi.

Öğretmenlerin yoğun bir şekilde araştırdığı aşı konusu ile ilgili açıklama MEB'den geldi.

Peki öğretmenler öncelikli aşı olacak mı? Öğretmenlere ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak, zorunlu mu?

ÖĞRETMENLERE NE ZAMAN AŞI YAPILACAK?

Okulların kademeli olarak ve seyreltilmiş olarak başlatılacağını belirten Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Öğretmenler aşı olacak mı? sorusunu yanıtlayan Ziya Selçuk, şubat ayında aşı uygulamalarına başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.