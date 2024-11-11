Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere müjde...

Bakan Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek" ifadelerini kullandı.

2024’ÜN İLK 10 AYINDA 547 BİN 324 ÖĞRETMEN İNDİRİMLİ SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak şunları söyledi:

2017-2024 yılları arasında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı.

ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" diye konuştu.

İNDİRİMLİ BİLETLER KOLAYCA TEMİN EDİLEBİLECEK

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, "24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile ana hat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak" dedi.