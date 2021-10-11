Öğretmenleri de kapsayacak! 3600 ek gösterge tarihi netleşti

3600 ek göstergenin çözüme kavuşmasını bekleyenler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ek gösterge için tarih verirken öğretmenleri de kapsayacağını açıkladı.

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların dört gözle beklediği 3600 ek göstergenin çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de pazarlık görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini sunarken 3600 konusundaki kararlılığını "Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" sözleriyle dile getirmişti.

3600 ek göstergeye dair açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Eğitime yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, 3600 ek göstergenin öğretmenleri de kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kadro tahsislerinde de en büyük payın eğitime verildiğini vurgulayan Erdoğan, "713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur." dedi.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge, memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında zamlanmasını kapsıyor.

Bu hesaba göre ortalama 6 bin lira alan bir öğretmenin 3600 ek gösterge sonrası maaşı görev yaptığı süreye göre ortalama 7 bin 500 liraya kadar çıkacak.