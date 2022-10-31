Petrol
92.8
-1.03%
Euro
18.4706
-0.36%
Dolar
18.6153
0.19%
Altın
979.7
-0.31%
Borsa
3931
1.34%
Bitcoin
383.103
-1.23%
BTXN Coin
10.25
-3.57%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Öğretmenlerin banka promosyonu ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu!

    Milli Eğitim Bakanlığı personelin maaş promosyonunu açıkladı. Peki öğretmenlerin banka promosyonları ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte 2022 MEB personeli banka promosyonu...
    • 31.10.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğretmenlerin banka promosyonu ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu!

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıflar Bankası anlaştı. Açıklamalara göre MEB personelleri promosyon alacak.

    Promosyon miktarları artırıldı. MEB personellerine sağlanacak promosyon miktarı merak konusu oldu.

    Müjdeli haberin ardından MEB personelleri, "Öğretmenlerin banka promosyonu ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 MEB banka promosyonu...

    MEB banka promosyonu ne kadar?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile rezerve edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık Merkez Teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi.

    MEB banka promosyonu ne zaman yatacak?

    Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde yatacak. Promosyon, personellerin maaş hesaplarına aktarılacak.

    Öğretmenlerin banka promosyonu ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu! #1


    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!
    Gündem

    KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir