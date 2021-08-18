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- Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?
Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin bir açıklama geldi. Bunu akabinde öğretmenler, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 12:53
Öğretmenlik yapmanın hayalini kuranlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne zaman sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını merak etmeye başladı.
MEB konuyla ilişkin bir açıklama yaparken, öğretmen adayları son dakika bilgisini araştırmaya başladı.
Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyenler "Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.
Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.