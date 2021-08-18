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Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin bir açıklama geldi. Bunu akabinde öğretmenler, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı.