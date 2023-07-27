Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 7 Ağustos'ta başlıyor Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık vb. mazeretlerine ilişkin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazeretine bağlı iller arası yer değişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin duyuru MEB'in resmi sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" şeklinde yayımlandı.

Başvurular 7-14 Ağustos aralığında

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atama süreci

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruların ardından sıra atamalara gelecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.