TBMM önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi için eylem yapmak isteyen gruba izin verilmeyince ortalık karıştı.

Binlerce eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu an itibarıyla TBMM Genel Kurulu gündeminde...

Dün Eğitim Sen, konuyla ilgili yapılan açıklamada, kanun teklifinin geri çekilmesini isteyip, Meclis önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.

Bugün de öğretmenler, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

Sendika üyelerine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Adana Milletvekili Ayhan Barut da katıldı.

ARBEDE YAŞANDI

TBMM'nin önünde önlem alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.

Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı. Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Öğretmenlerin Meclis önündeki eyleminde arbede çıktı VİDEO

"MUSTAFA KEMAL'İN ÖĞRETMENLERİYİZ"

Eğitim İş üyeleri bu sırada, "Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz", "Öğretmene değil çetelere barikat" sloganları attı.

VELİ AĞBABA DİKKAT ÇEKTİ

Eylemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın, öğretmenleri provoke etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ağbaba'nın polislerle tartışmaya başlamasının ardından arbedenin çıktığı görüldü.