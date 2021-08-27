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- Öğretmenlerin yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu
Öğretmenlerin yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 10:47
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:01
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül'de start alıyor...
Okullar pandemi koşullarında verilecek eğitime göre hazırlıklarını sürdürürken, öğretmenler de yeni dönem başlamadan aşılarını tamamlamak istiyor.
Türkiye genelinde ilk doz aşısını yaptırmayan sadece yüzde 15'lik bir öğretmen grubu kaldı.
BAKAN KOCA: ÖĞRETMENLER DE BİZLERE ÖRNEK OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılanma oranından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından dile getirdi aynı zamanda da son rakamları verdi.
Bakan Koca, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" dedi.