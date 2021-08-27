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Öğretmenlerin yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu

Öğretmenlerin yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan öğretmenlerden yüzde 84,06'sı ilk dozu aşısını oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar" dedi.