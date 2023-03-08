Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden 1 ay geçti...

11 ili vuran depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Adeta enkaza dönüşen afet şehirleri enkazlardan arındırılıyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bini aşarken, geride kalan depremzedeler de yaşam mücadelelerine devam ediyor.

Depremzedeler için yurdun dört bir yanından yardım tırları hareket ederken, yeni yuvalarının yapımına da başlandı.

Bir diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle ilgili bir gelişmeyi açıkladı.

"Öğretmenlerin çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz"

Özer şu ifadeleri kullandı;