Öğretmenlik Kariyer Sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden alınır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım başladı. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç soru olacak ve kaç dakika sürecek? İşte detaylar ve sınav giriş belgeleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde uzman öğretmenlik sınavının iptal edileceği yönünde iddialar çıkmıştı. Ancak MEB bu haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almak için sınava girmek isteyen adaylar sınav gününü sabırsızlıkla bekliyordu. Beklenen gün geldi.

Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı (Uzman öğretmenlik sınavı) hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sınavda kaç soru olacak ve kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...

Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınav kaç soru ve kaç dakika sürecek?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

Sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Sınava girecek olan öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.