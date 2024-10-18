Öğretmenlik Mesleği Kanunu yürürlüğe girdi

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Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edilen teklif, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUKLARI ARTACAK

Bu teklifin içerdiği Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik sorumluluklarını da artırıyor.

Fakülteden mezun olmak ve akabinde alınan KPSS puanı, öğretmenlik için yeterli olmayacak ve burada Milli Eğitim Akademisi devreye girecek.

Öğretmen olarak istihdam edilecek kişilerin, bu akademideki hazırlık programlarından başarıyla geçmesi gerekecek.

ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLECEK?

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.