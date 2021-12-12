Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşma yaptı.

BU AY İÇİNDE MECLİS'E GELİYOR

Bakan Özer, öğretmenlerin merakla beklediği bir müjdeyi verdi.

Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, bu ay içinde Meclis'te görüşülecek VİDEO

.

'ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI' İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin uzaktan eğitimde seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını söyleyerek, "Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim." diye konuştu.