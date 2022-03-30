OGS'den HGS'ye geçiş ücretli mi, ücretsiz mi? HGS etiketi alma işlemi...

31 Mart 2022 tarihinden itibaren köprü geçişlerinde OGS kullanılmayacak. Peki OGS'den HGS'ye geçiş ücretli mi, ücretsiz mi? İşte araç sahiplerinin yapması gerekenler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS olarak bilinen Otomatik Geçiş Sistemi'ni kaldırıyor.

Köprü ve ücretli yollarda bulunan OGS geçişlerinin yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.

Bu kapsamda aracında OGS bulunan vatandaşlar da HGS'ye geçmek zorunda. Sürücüler, OGS'den HGS'ye geçiş hakkında ayrıntıları araştırırken ücretli olup olmadığını da merak ediyor.

Dönüştürme işlemi yapması gerekenler için gerekli bilgiler Bakanlık tarafından duyuruldu.

Peki OGS kullananlar HGS'ye ücretsiz mi geçecek? İşte dönüştürme işlemi hakkında bilgiler...

OGS'DEN HGS'YE NASIL GEÇİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır.

OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."