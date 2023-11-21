Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Samast 26 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

İHA

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

Dink'in cinayet zanlısı Ogün Samast, 16 yıl 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

7 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi

Yaşananların ardından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Yine iddianamede; Yasin Hayal’in “suç örgütü yöneticisi olmak”, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise “suç örgütü üyesi olmak” suçundan ceza aldıkları ifade edildi.

FETÖ terör örgütünün, devletin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik nihai hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı anlatılan iddianamede, örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği ifade edildi.

İddianameden

İddianamede; örgütün, devletin kurumlarını ele geçirmek için izlediği stratejiler anlatılarak, Dink cinayeti sonrası öncelikli olarak örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğü’nü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı vurgulandı.

Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

Kabul edildi: 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ve son olarak konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Dink’in katili Ogün Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Buna göre Samast, 26 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)