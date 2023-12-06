Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi Hrant Dink'in katili olan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.

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ensonhaber.com

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast yeniden hakim karşısına çıktı.

Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Ogün Samast, Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savunmasını bir sonraki duruşmada yapacak

Duruşmada savunması sorulan Ogün Samast, iddianameyi bugün duruşma başladığında kendisine tebliğ edildiği için inceleyemediklerini ve bu nedenle savunma hazırlayamadığını belirterek süre talebinde bulundu.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Yurt dışına çıkış yasağı verildi

6 Mart 2024’te yapılacak duruşmada savunma yapması beklenen Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı verildi.