Ogün Samast'ın örgüt davası karar için ertelendi

İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Ogün Samast ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanıkların avukatların ise mahkemede hazır bulundu.

SAMAST'IN ÖRGÜT DAVASI GÖRÜLDÜ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Erhan Tuncel, Hrant Dink suikastına engel olacak tüm raporları sözlü olarak yolladığını ancak zincirleme ihmaller yapıldığını iddia etti.

Savunma yapan sanık Adem Sağlam ise herhangi bir örgüt üyesi olmadığını belirterek, "Ben bunların okullarına, dershanelerine, yurtlarına gitmedim, kalmadım. Hayatım özellikle PKK silahlı terör örgütü olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyle geçti. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE HİÇBİR BAĞIM YOK"

Mütalaaya karşı savunma yapması istenen sanık Ogün Samast, "Şahsımın hiçbir terör örgütüyle, uzaktan yakından irtibatı bulunmamaktadır. Bunlar gerek kolluk, gerek mahkeme belgeleriyle mevcuttur. Hakkımdaki 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasını kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim, mahkeme aksi kanaatteyse mütalaaya uyulmasını talep ederim" şeklinde konuştu.

Duruşmada, sanık Ali Fuat Yılmazer'in avukatı olmadığı için savunması alınamadı. Mahkeme başkanı ise sanık Yılmazer'e bir sonraki duruşmada savunma yapabilmesi için son kez süre verileceğini ve avukatının yine gelmezse barodan avukat çağırılacağını ifade etti. Sanık Yasin Hayal ise savunmasında söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'ın ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'in avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için son kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı kararın açıklanması için 10 Ocak tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast'ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın ‘anayasayı ihlal', ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in ‘anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.