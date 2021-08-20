Oğuz Kaan Salıcı: Cumhurbaşkanı olacak kişi Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir’de yapılan CHP 12. Bölge Toplantısı’nda parti örgütleri ile bir araya geldi.

Salıcı, toplantının basına kapalı bölümünde parti örgütüne seçime hazır olmaları çağrısında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili de konuşan Salıcı, yine toplantının basına kapalı bölümünde, "Bana göre Cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ ÖRGÜTLEYECEK VE LİDERLİK EDECEK KİŞİ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Oğuz Kaan Salıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Genel başkanlar arasında AK Parti’nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Kemal Kılıçdaroğlu."