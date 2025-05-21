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Haber Merkezi

Türkiye'nin aylarca konuştuğu, her detayının merakla takip edildiği olayla ilgili yeni bir son dakika gelişme yaşandı...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi yaşanan kaza hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir karar geldi.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden vazgeçti.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIMIZ GİDERİLDİ"

Şikayetlerinden vazgeçme nedeni olarak ise "maddi ve manevi zararlarının giderildiği" gerekçe gösterildi..

NE OLMUŞTU

Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 otomobilden biri buradaki ATV'lere çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

BOSTON'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı Adalet Bakanlığı'nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 Haziran'da Boston'da yakalanan Cihantimur ile annesi Tok'un çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI

Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini duyurmuştu..