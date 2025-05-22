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Türkiye'de kamuoyuna mal olan acı olaylardan birinde önemli bir gelişme yaşandı.

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Yüklü miktarda tazminat aldığı iddia edilen Şükriye Aci'ye Oğuz Murat Aci'nin ailesi tepkili.

GELİNE SERT TEPKİ

Ekol TV'de yayınlanan sabah programına katılan Baba Aci, gelinini hedef aldı.

'Torunuma ne cevap vereceksin' diyerek gelinine seslenen Avi şöyle konuştu:

30 YILLIK EVLAT KAYBEDEN BENİM

"Bunun için bir yıldır uğraş veriyorum ama ne oldu? Ölen evlat babası benim, acı çeken, çaba gösteren 30 yıllık evlat kaybeden benim, 3 yıllık koca kaybeden Şükriye Hanım.

HAVUZLU VİLLADA OTURUYORDU BIRAKTI GİTTİ

Oğlumdan 10 milyona yakın mal kaldı. Oğlum o yaşa kadar acaba para biriktirmiş mi? Havuzlu bir villada oturuyordu, bıraktı gitti. Şimdi almış olduğu para o kadar değil de azmış...

ÇOCUK BÜYÜYÜNCE NE CEVAP VERECEK

Yazıklar olsun diyorum. Yani benim oğlumun maddi ve manevi... Yarın o çocuk büyüdüğünde 'Anne bu babamın parası ne oldu? Böyle konuşuluyor. Benim babamın kanıyla mı besledin beni?' dediğinde acaba ne cevap verecek. Bu dava burada kapanmayacak."