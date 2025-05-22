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Türkiye, Oğuz Murat Aci'nin öldürülmesi sonrası yaşananları konuşuyor.

Geçtiğimiz yılın mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ise olay yerinden kaçtı.

Timur Cihantimur'un olay yerinden kaçması, süreci daha farklı hale getirdi.

Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.

ŞİKAYETLER GERİ ÇEKİLDİ

Ancak Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Aynı kazada yaralanan Şükriye Aci'nin kardeşi ve dayısının oğlu da şikayetlerini geri aldı.

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BABASI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEYECEK

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise şikayetini geri çeken gelini Şükriye Aci'ye öfkeli olduğunu ve davasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesini Özer Aci, "Bunun için bir yıldır uğraş veriyorum ama ne oldu? Ölen evlat babası benim, acı çeken, çaba gösteren 30 yıllık evlat kaybeden benim, 3 yıllık koca kaybeden Şükriye Hanım" diyerek değerlendirdi.

"HAVUZLU BİR VİLLADA OTURUYORDU"

Baba aci devam eden sözlerinde, "Oğlumdan 10 milyona yakın mal kaldı. Oğlum o yaşa kadar acaba para biriktirmiş mi? Havuzlu bir villada oturuyordu, bıraktı gitti. Şimdi almış olduğu para o kadar değil de azmış...

"ÇOCUK BÜYÜYÜNCE NE CEVAP VERECEK"

Yazıklar olsun diyorum. Yani benim oğlumun maddi ve manevi... Yarın o çocuk büyüdüğünde 'Anne bu babamın parası ne oldu? Böyle konuşuluyor. Benim babamın kanıyla mı besledin beni?' dediğinde acaba ne cevap verecek. Bu dava burada kapanmayacak." dedi.

"OĞLUMUN VE BENİM HAKKIM OLAN TAZMİNATI ALDIM"

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, 100 milyon lira para almadığını belirterek şunları söyledi:

Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk.



Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Oğuz Murat Aci'nin eşinin şikayetini geri çekmesi davanın seyrini de değiştirecek.

Yaralıların da şikayetini geri çekmesi cezayı düşürecek...

KAMU DAVASI SÜRÜYOR

Kamu davası bir yandan sürecek ancak Eylem Tok ve oğlunun alacağı cezada değişim olacak ve Timur Cihantimur, sadece bir kişinin ölümünden dolayı yargılanacak.

Eğer şikayetler geri çekilmeseydi Timur Cihantimur, ağır cezada yargılanacaktı.

Şu anki durumda, ağır cezada yargılamada düşmüş olarak gözüküyor.

ANNE VE OĞLU KAÇ YIL CEZA ALABİLİR

Birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep oluyorsa ceza alt sınırı 2 yıl, üst sınır ise 15 yıl.

Ancak yaralıların da şikayetinden vazgeçmesi, cezayı 2 ila 6 yıl arasında değişen bir süreye indirmiş olacak.

Timur Cihantimur'un yaşı da alacağı ceza üzerinde etkili.

17 yaşında olmasından dolayı alacağı ceza, 1/3'e kadar indirilecek.

Şimdi ise hem Timur Cihantimur'un yaşı hem de eş ve diğer yaralıların şikayetten vazgeçmesi, cezayı 12 yıla kadar indirebilir.

ACİ AİLESİNİN AVUKATI KONUŞTU: AİLESİ ŞÜKRİYE HANIMA 6,5 MİLYON LİRA VERDİ

Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı Hacı Orhan ise Rojda Altıntaş'a yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Şükriye hanımın kardeşi ve dayısının oğlu da kazada yaralanmıştı, onlar da şikayetlerini geri aldılar. Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetme nedeni Adli Tıp Raporuna göre, “kan kaybıdır”.



Yaralıların şikayetini geri çekmesi burada cezayı düşürür. Bülent Cihantimur’un Görüşmelerini Şürkiye Aci’nin avukatları yaptılar. Hangi görüşmeden rahatsız oldular?



Biz her aşamada kendisine bilgi verdik. Hangi görüşmeden rahatsız olduğunu çıksın açıklasınlar. Ben Özer abinin, Oğuz murat Aci’nin 15 yılının arkadaşıyım. Oğuz Murat Aci’nin ailesi Şükriye hanıma, Oğuz vefat ettikten sonra, 6,5 milyon lira para nakit verdiler.

ŞÜKRİYE ACİ'NİN AVUKATI İDDİALARA CEVAP VERDİ

Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan ise yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Şükriye Aci, bu kazadan kısa süre sonra kendisinin ve çocuğunun hakları, duygu ve düşünceleri dikkate alınmaksızın ve kendisine hiçbir gelişmeden haber verilmeksizin tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiş, bu aşamadan sonra hem şahsının hem de oğlunun haklarını korumak üzere kendi başına hukuki mücadele verme yolunu tercih etmiştir.