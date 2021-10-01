Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Asiltürk'ten bu sabah saatlerinde sevenlerini üzen haber geldi.

Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te Malatya'nın Hekimkan ilçesinde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Malatya’da okudu.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı.

İÇİŞLERİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIKLARI GÖREVLERİNİ ÜSTLENDİ

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

SAADET PARTİSİ'NİN KURUCULARINDANDI

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, neden öldü?