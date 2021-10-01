Oğuzhan Asiltürk kimdir? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, neden öldü?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Asiltürk'ten bu sabah saatlerinde sevenlerini üzen haber geldi.

Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

Arama motorları üzerinden ''Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı, hangi görevlerde bulundu? İşte Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün biyografisi...

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935 tarihinde Malatya'nın Hekimkan ilçesinde dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk, ilk, ortaokul ve liseyi Malatya'da okumuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamlayan Asiltürk, Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapmıştır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, yargılandıktan sonra beraat etmiştir. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklanan Asiltürk'ün yasağı, 1987 Anayasa referandumu ile kalkmıştır.

Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçilmiş ve 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçilmiştir.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıdır.