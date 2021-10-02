Oğuzhan Asiltürk'e veda

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk, cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Virüse bağlı zatürre ve nefes darlığı yaşayan 86 yaşındaki Asiltürk, geçirdiği kardiyak arrest sonucu 1 Ekim sabahı hayata gözlerini yumdu.

Asiltürk'ün vefatının ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajlarını iletti. Asiltürk sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Siyasi isimleri buluşturan cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan da ön saflarda yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor VİDEO

"OĞUZHAN ABİ"YE VEDA

Milli Görüş'ün Oğuzhan Abisi'ne veda için ailesi, dostları, meslektaşları ve sevenleri cenaze töreninde toplandı.

Asiltürk'ün cenazesi Hacıbayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Asiktürk'ün vefatının ardından taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına da saf tuttu.

Başsağlığı ve rahmet dileklerinde bulunan Erdoğan Asiltürk'e dair duygularını da paylaştı.

"ÜLKEYE VE MİLLETE ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU"

Erdoğan konuşmasında "Gençlik yıllarımızından itibaren tanıştığımız, değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle uzun yıllar birlikte olduk. Devlet adamlığından tutunuz, bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük hizmetleri oldu. İnşallah bu koronavirüs veya bir diğeriyle ne olursa olsun tüm insanlığı rabbim bundan muhafaza eylesin. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın. Tüm ailesine tüm camiaya rabbim baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.