Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği Saadet Partisi yöneticisi Oğuzhan Asiltürk, partisinin gelecekte hangi ittifak içerisinde bulunacağıyla ilgili, “Seçime bir hafta kala buna karar verilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündemi meşgul etmişti.

ASİLTÜRK, İTTİFAK HAKKINDA KONUŞTU

Oğuzhan Asiltürk, görüşmeye ilişkin Kudüs TV’de yayınlanan ‘Diyalog ve Uhuvvet’ programında açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin içeriğine dair Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, Saadet Partisi’nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

"SEÇİME BİR HAFTA KALA KARAR VERİLİR"

“İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz.”

Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak açıklaması: Seçime bir hafta kala karar verilir- İZLE



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’e ziyaret