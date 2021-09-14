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    Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

    Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

    Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumuna ilişkin son durum açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 12:45
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    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asıltürk, koronavirüs sonrası dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı..

    Zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün son durumuna ilişkin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ"

    Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini duyuran Kurdaş "Oğuzhan Asiltürk Bey'in sağlık durumu düne göre çok daha iyi.. Toparlanma sürecine giriyor diyebiliriz.Allah cc şifa versin. Amin." ifadelerini kullandı.

    Oğuzhan Asiltürk ün sağlık durumu iyiye gidiyor #1

    Oğuzhan Asiltürk ün sağlık durumu iyiye gidiyor #2

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