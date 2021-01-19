Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Çılgın Dershane filmindeki Doktor Bilgin karakteriyle hafızalara kazınan Okan Karacan, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Zor günler geçiren Okan Karacan kimdir? merak konusu oldu.

2000'li yılların en çok izlenen filml serilerinden biri olan Çılgın Dershane ile milyonların sevgisini kazanan Okan Karacan, sevenleri tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı.

10 günlük tedavinin ardından durumu iyiye giden Karacan, hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını ifade eden ünlü oyuncu, tekrar doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Ekranlardaki neşeli karakteriyle hatırlanan Okan Karacan'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Koronavirüse yakalanan Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler..

OKAN KARACAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Okan Karacan, şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı.

1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı.

Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır.

Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde Doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır.

Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtuldu. Mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda tam 60 kilo verdi.

OKAN KARACAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Korona virüsüne yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ambulanstan paylaşım yaparak çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen oyuncu, bu sefer de hasta yatağından sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karacan paylaşımında “Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden ‘merhaba’ demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile” ifadelerini kullandı.

OKAN KARACAN TELEVİZYON PROGRAMLARI

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Sakarazzi, ATV

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

OKAN KARACAN DİZİLERİ

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

FİLMLERİ

Çılgın Dersane, 2007, Doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2008, Doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2014, Doktor Bilgin

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