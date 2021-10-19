Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un saldırıya uğradığını ve mekandan çıkamadığını söylüyordu. Ortaya çıkan görüntülerde, Okan Kurt'un mekana gelen kişiye birden saldırdığı görülüyor.

Şarkıcı Demet Akalın, Beykoz'da eşi Okan Kurt'un işlettiği mekanda saldırıya uğradığını ve dışarıya çıkamadığını söyledi.

Tüm basın mensuplarının olay yerine gitmesini isteyen Demet Akalın, Okan Kurt'un hayatından endişe ettiğini belirterek emniyet ekiplerine de çağrıda bulundu.

Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TOKALAŞIP OTURDULAR

Görüntülerde, Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.

Mekana gelen kişiler, Okan Kurt ile tokalaştıktan sonra masaya oturuyor.

OKAN KURT BİRDEN SALDIRDI

Konuşma sırasında bir anda sinirlenen Okan Kurt, yerinden kalkarak tartıştığı kişinin üzerine dikiliyor.

Okan Kurt, ardından tartıştığı kişiye saldırıyor ve arbede çıkıyor.

Mekanda çalışanlar araya girmeye çalışsa da Okan Kurt, tartışığı kişiyi yere yatırıp darbediyor.

Okan Kurt'un restorandaki kavgası

"OKAN KURT'U ÇIKARTMIYORLARMIŞ"

Demet Akalın, olayı öğrendikten sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Şu an İzmir Havaalanı’ndan dönmeye çalışıyorum. Hirahan’da, yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt’u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? ‘Çıkartmayacağız Okan Kurt’u o dükkandan’. Nasıl oluyor bu işler?

"ADAMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Birinin bakalım Hirahan’a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar."

OKAN KURT: KARDEŞİMİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLER

Olayın ardından açıklama yapan Okan Kurt ise, "Beni içeriden çıkarmayan adam Cumhurbaşkanının berberiymiş. Babamın arabasını parçalamışlar, kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullanmıştı.