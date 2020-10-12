Oksitosin nedir? Ne işe yarar? Koronavirüs tedavisinde oksitosin kullanılabilir mi?

Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin, koronavirüs tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi. Peki oksitosin nedir, ne işe yarar?

Koronavirüs tedavisinde henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Aşı bulma çalışmaları devam ederkenbilim insanları, aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin, koronavirüs tedavisinde etkili olabileceğini düşünüyor.

OKSİTOSİN NEDİR?

Oksitosin, hipofiz bezi tarafından salgılanan doğal bir hormondur ve özellikle kadınlar için hayati bir öneme sahiptir. Eksikliği kadınları hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkiler. Annelik içgüdüsünün oluşumunda, emzirmede, seçici sosyal bağlanma ve cinsel zevkte önemli bir role sahiptir. Ayrıca aşk, sadakat, sevgi, bağlılık ve mutluluk gibi olumlu duyguların temel kaynaklarındandır. Bu hormon sağlıklı bir beslenme düzeniyle, yoga, meditasyon, müzik dinleme gibi aktivitelerle ve aromaterapiyle artırılabilir. Ayrıca takviye ilaç olarak da doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Son dönem çalışmalar bu değerli hormonun başta otizm olmak üzere birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde umut vaat ettiğini de göstermektedir.

OKSİTOSİN NE İŞE YARAR?

Dokuz adet aminoasitten oluşan oksitosin, kan dolaşımında hormon, merkezi sinir sisteminde ise kimyasal haberci (nörotransmitter) olarak görev yapar.

Doğum sürecinde rahmin kasılmasına yardımcı olmak gibi önemli bir rol oynar.

Emzirme sürecinde sütün süt kanallarından meme ucuna gelmesini sağlar.

Erkek üremesine yardımcı olur.

Duygu ve davranışları dengeleyip düzenler. Örneğin mutluluk, sevgi gibi olumlu duyguların artmasına etki eder.

Antienflamatuar (iltihap önleyici) özelliği nedeniyle yaraları çabucak iyileştirebilir.

Oksitosin hormon seviyesi yüksek olan kişilerin ağrı eşiği de yüksektir. Kadınların normal doğum gibi son derece ağrılı ve sancılı bir süreci yaşayabilmeleri de oksitosinin ağrı eşiğini yükseltebildiğinin kanıtıdır.

OKSİTOSİN HORMONU NASIL HİSSETTİRİR?

Araştırmalar aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin etkilerinin temel olarak “savaş ya da kaç” tepkisiyle bağlantılı olanların tersi olduğunu gösteriyor.

Oksitosinin daha yüksek seviyeleri, daha sakin hissetmek ve stresle başa çıkmakla bağlantılıdır.

Yeni araştırmalar, artmış oksitosinin potansiyel olarak cömertlik, affetme, güvenilirlik, sevinç ve güven duygularını da artırabileceğini düşündürmektedir.

Bizi dürüst tutarak ve başkalarına karşı olan şefkat ve empatiyi kolaylaştırarak, ilişkilerdeki sadakati ve tek eşliliği artırmaya yardımcı olduğu görünüyor.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE OKSİTOSİN

ABD'de Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ali İmami ve meslektaşları, oksitosinle yakından bağlantılı ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisini kullandı.

Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın, koronavirüs hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi.

Karbetosinin imzası olarak da adlandırılan bu özelliklerinin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini harekete geçirebileceğine işaret ettiği belirtildi.

Koronavirüsün en ciddi komplikasyonlarından birinin, vücudun kendi dokularına saldırdığı sitokin fırtınası olduğu ifade ediliyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, üremede, doğum sırasında ve sonrasında önemli rol oynayan oksitosinin, enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu.