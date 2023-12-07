İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki kardeş 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Ortaya çıkan yeni görüntüler ise ilk saldırının Oktay Derelioğlu tarafından yapıldığını gözler önüne serdi.
Oktay Derelioğlu, Zekai K.'nin aracını sıkıştırıyor
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun tek şeride düşen yolda aracıyla Zekai K.'nin aracını net bir şekilde sıkıştırdığı görülüyor.
Yolun kenarında kardeşi Zekai K.'yi bekleyen Nurettin K., kardeşinin aracını sıkıştırdığını ve durdurduğunu gören Oktay Derelioğlu'na tepki göstermek için aracın yanına geliyor.
İlk tekme ve yumruğu Oktay Derelioğlu atıyor
Oktay Derelioğlu, aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor.
Sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor.
Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor.
Başak Derelioğlu, arkadan çektiği Nurettin K.'yi yere yatırıp sürüklerken yaşanan kavga esnasında Oktay Derelioğlu ve Zekai K. yere düşüyor.
İki kardeş tutuklandı
Olay sonrası Oktay Derelioğlu ile Başak Derelioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.
Aynı suçtan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise tutuklandı.
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