Haberler



Gündem



Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgadan yeni görüntüler

Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgadan yeni görüntüler Oktay Derelioğlu'nun İstanbul Kadıköy'de karıştığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Derelioğlu'nun net bir şekilde trafik kurallarını ihlal ettiği ve ilk saldıran taraf olduğu görülüyor.