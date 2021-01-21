Oktay Yavuz kimdir? Yeşilçam oyuncusu Oktay Yavuz kaç yaşında, ölüm sebebi nedir? Oktay Yavuz filmleri..

Yeşilçam sinemasının emektar ismi Oktay Yavuz, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 500'den fazla filmde rol alan Oktay Yavuz kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir merak ediliyor.

Ses sanatçısı ve oyuncu Oktay Yavuz, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Almanya'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede uyutulan Oktay Yavuz, 21 Ocak Perşembe günü 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın kötü karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınan Oktay Yavuz hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Oktay Yavuz kimdir? Oktay Yavuz kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı gibi sorular araştırılmaya başladı.

İşte Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Oktay Yavuz hakkında merak edilenler..

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer almıştır.

1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağlamıştır.

Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır.

1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.

OKTAY YAVUZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bir süredir kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oktay'dan bugün acı haber geldi.

Usta oyuncu yaşam savaşına yenik düştü. Oktay'ın bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

OKTAY YAVUZ FİLMLERİ