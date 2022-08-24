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    Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul'da servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19,20 zam teklifi kabul edildi.
    • 24.08.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:28
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    Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul'da servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

    12 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle okul servis ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı.

    Peki, İstanbul’da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

    Servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    İşte detaylar...

    İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

    En son nisan ayında toplu taşımayla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam yapılmıştı.

    Servis araç tarifesi 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltilmişti.

    Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul da servis ücretlerine ne kadar zam geldi? #1


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