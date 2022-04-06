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- Okul servisi ücretleri 0-1 kilometrede 554 liraya yükseldi
Okul servisi ücretleri 0-1 kilometrede 554 liraya yükseldi
Ulaşımda alınan yüzde 40 zam kararının ardından okul servislerinin kilometre fiyatı 396 liradan 554 liraya çıktı.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 11:14
- Güncelleme : 06.04.2022 - 11:33
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) sunulan yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.
Kararın ardından toplu taşımadan taksilere kadar kapsamda kalan gruplarda zamlı fiyatlar güncellendi.
Zam kararından okul servisleri de etkilendi.
0-1 KİLOMETREDE 554 LİRA
Daha önceki zam talebiyle 312 liradan 396 liraya çıkarılan 0-1 kilometrelik servis ücretleri, kilometre başına 554 lira olarak güncellendi.