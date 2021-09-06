İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri eğitim oldu.

Milyonlarca öğrenci neredeyse 1,5 yılı aşkın süredir okulun yüzünü ancak ara ara görebildi.

İSTANBULLU UZUN SÜREDİR BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİ

Yaz mevsimi boyunca yapılan hazırlıklarla birlikte bugün öğrenciler çok özledikleri okullarına nihayet kavuştu.

Bu da özellikle İstanbul’da, uzun zamandır görülmeyen trafiği adeta tetikledi.

HEM ÖĞRENCİLER HEM SÜRÜCÜLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

Okulların açılmasıyla birlikte megakentte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri, yollara döküldü.

Okullar açıldı, İstanbul trafiği durma noktasına geldi ViDEO

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.