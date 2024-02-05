DHA
İki haftalık yarıyıl tatili sona erdi...
Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci, yeniden okullarına kavuştu.
Yarıyıl tatili boyunca dinlenen öğrenciler okullarına kavuşmak için yola çıkarken, İstanbul'da da trafik kilitlendi.
Sabah işe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Yüzde 65'e ulaştı!
İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması sebebiyle ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Okulların açılmasının ardından servis araçlarının da katılmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Çıkarılan yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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