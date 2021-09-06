Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen yaşıtları okula giden çocuklar, maddi yetersizlikten dolayı ailelerine tarlada yardımda bulunuyor.

Erzurum'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'dan, tarım işçiliği yapan anne ve babalarına yardıma gelen kız çocukları, okulların açılmasına rağmen tarlada patates toplamaya devam ediyor.

Sabahın ilk ışıkları ile girdikleri tarlada sadece öğle yemeği molası vererek patates sökümü yapan aileler, mesai sonunda derme çatma evlerde yeni günü bekliyor. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ise 100 liradan başlıyor.

"OKULLAR AÇILIYOR AMA GALİBA GİDEMEYECEĞİM"

Bu yıl lise birinci sınıfa gidecek olan 14 yaşındaki Rozalin Dizlek, "Bu yıl ilk kez çalışıyorum. Borcumuz var ondan buradayız. Lise 1'e gidiyorum. Okullar açılıyor ama galiba gidemeyeceğim. Patates bitene kadar buradayız. Hem borçlarımız var hem de okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız. 8 kardeşiz, dördümüz burada anne ve babamızla birlikte çalışıyoruz." dedi.





Okullar açıldı, Şanlıurfalı kız çocukları tarlaya gitti VİDEO



"HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA OKULA GEÇ GİDECEKLER"

Rozalin’in babası Mahmut Dizlek, "Mevsimlik işçiyiz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geliyoruz. Genelde ailecek çalışıyoruz. Memleketimizden mayıs ayında çıktık. Kırşehir, Malatya'dan sonra Ordu'ya geçtik. Bu sene yağışlardan dolayı orada pek çalışamadık. Yaklaşık iki haftadır Erzurum'dayız. Patates topluyoruz. Hayat zor. Öğrenciler de çalışıyor ama ne yapalım. Çalışmazsak başka bir gelirimiz yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula mecburen biraz geç gidecekler." dedi.





"MECBURUZ ÇALIŞMAYA"

Rozalin’in annesi Fatma Dizlek ise pandemi nedeniyle geçen yıl fazla çalışamadıkları için borçlarının biriktiğini belirterek, "8 çocuğum var. Elimizde yok, durumumuz kötü. Borçlarımız var. Mecburuz çalışmaya. Çalışmazsak açlıktan ölürüz. Çocukları zamanında okula gidememesine üzülüyorum. 20 yıldır ben tarlalarda çalışıyorum." diye konuştu.

























