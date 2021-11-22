Verilen ara tatilin ardından çocuklar okula dönerken, 66 sınıf koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime katılamadı. Bir sonraki tatil tarihi 24 Ocak olarak belirlendi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime verilen 1 buçuk yıllık yüz yüze eğitim arası, 2021-2022 eğitim öğretim yılında son buldu.

Aşılama ve tedbir çalışmalarıyla birlikte bu yıl başlayan yüz yüze eğitimde ilk ara tatil de 15 Kasım'da verildi.

Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi aldığı ara tatilde, öğrenciler de tatilin keyfini çıkardı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 66 SINIF KAPALI

Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı Kovid-19 nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oran, yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geliyor.

BİR SONRAKİ TATİL 24 OCAK'TA

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okullar, ara tatilin ardından ders zilini çaldı VİDEO



"TATİLİM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

İstanbul'da, Kartal Soğanlık İlkokulu öğrencileri de sabahın ilk saatlerinde velileriyle okullarına geldi. Düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, zilin çalmasıyla ilk derslerine girdi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Erenkara, tatilde öğretmenini çok özlediğini, okullar açıldığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Tatilim çok güzel geçti. Evde ödevlerimi yaptım, kardeşimle oynadım." dedi.

OKUL ÖNLERİNDE YOĞUNLUK

Öğrenci velisi Nazır Topal da ara tatilde çocuğunun derslerine çalıştığını, oyun oynadığını ve dinlendiğini söyledi.

Çocuklarının okula girmesini bekleyen veliler de okulun önünde yoğunluk oluşturdu.