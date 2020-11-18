Okullar ne zaman açılacak? Okullarda ara tatil uzatıldı mı? Tatil mi uzaktan eğitim mi?

Okullar ne zaman açılacak? Okullarda ara tatil uzatıldı mı? Tatil mi uzaktan eğitim mi?

Ara tatile girmiş bulunan öğrenciler, alınan yeni tedbir kararlarıyla birlikte okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. Okulların son durumu nedir, tatil uzadı mı, okul var mı.. İşte detaylar...

Kademeli olarak eğitim hayatına başlayan okullarda, kasım ayı ara tatili başladı.

Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin konuların geniş çerçevede ele alındığı kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Ara tatilde olan binlerce öğrenci artan koronavirüs vaka sayılarının ardından ara tatil uzayacak mı, okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

OKULLAR TATİL Mİ? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı son dakika açıklamada; "Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." dedi.

ARA TATİL UZATILDI MI? EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Şu anda ara tailde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Ancak okullarda eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek.

Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

OKUL SINAVLARI YAPILACAK MI?

Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.