Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim süreci ve ikinci dönem takvimine dair son dakika açıklamalarında bulundu. Öğrenciler yüz yüze eğitim ve ikinci dönem ne zaman başlayacak araştırıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alınmış olup, 4 Ocak'tan itibaren vaka sayıları ve salgının kontrolü neticesinde yüz yüze eğitim yeniden değerlendirilecekti.

Okula ve yüz yüze eğitime dönmeyi bekleyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZATILDI MI?

2020 yılında yalnızca birkaç ay okula gidebilen öğrenciler, eğitim ve öğretim sürecine uzaktan derslerle devam ediyor. Salgının seyrine bağlı olarak alınan kararlar doğrultusunda gözler 4 Ocak'a çevrilmişti.

Ancak yapılan son dakika açıklamasına göre, uzaktan eğitim süreci biraz daha uzatıldı. Bakan Selçuk okulları açılacağı tarih, uzaktan eğitim ve karnelerle ilgili, " İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir." açıklamasında bulundu.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar uzatılan uzaktan eğitim süreci sonrasında ikinci dönemin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bakan Selçuk "Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır." diyerek açıklık getirdi.