Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 4 Ocak'ta başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 4 Ocak'ta başlayacak mı?

Artan vaka sayılarının ardından okulların yeni yıla kadar uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Öğrenciler okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı soruları araştırıyor.

Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de, okulların açılacağı tarih oldu. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları....

Ülke ve dünya genelinde koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanırken, Türkiye’de alınan tedbirler genişletildi.

Aylardır uzaktan eğitim gören öğrenciler kısa bir süreliğine kademeli olarak okula dönüş yapmıştı ancak salgının seyrinin artması nedeniyle yeniden uzaktan eğitim kararı verildi.

MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' açıklaması yapılmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Ziya Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, “Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz.” açıklamasında bulundu.

SINAVLAR YAPILACAK MI?

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak.

Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.

Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.