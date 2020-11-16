Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili kaç gün? Ara tatil ne zaman bitecek?

16 Kasım itibariyle kapanan okullar hafta sonları ile birlikte toplam tatil sürecine girdi. Öğrenciler ve veliler ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, tatil kaç gün merak ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulamaya geçen Kasım ve Nisan aylarında gerçekleşecek olan ara tatil süreci bugün başladı. Uzaktan eğitim sürecinin ilk ara tatilinde milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak sorusunu araştırdı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu sene Kasım ayında uygulanan ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Yüz yüze eğitime geçişine karar verilen sınıflar yine belirli günlerde okullarına gitmeye devam edecek. Ancak henüz 6., 7., 10., ve 11. Sınıfların okula döneceği tarih için resmi bir bilgi bulunmuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılacak.

YARIYIL TATİLİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."