Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor 2021?

Üç hafta süren ara tatilin ardından okula başlayan öğrenciler, yaz tatili ne zaman? sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını açıkladı.

İlk dönemi koronavirüs gölgesinde uzaktan eğitim ile geçiren öğrenciler, ara tatilin ardından 1 Mar itibariyle yüz yüze eğitime geçti.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yaz tatili ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen konulara dair soruları cevapladı.

Yaz tatilinin tarihini açıklayan Bakan Selçuk, önemli detaylar da verdi.

Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, yaz tatilinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." ifadelerini kullandı.

Yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar ile ilgili "Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız." dedi.

Bağımsız araştırma grubuna yaptırılan çalışmada öğrencilerin yüzde 77'sinin sınavla ilgili iptal istemi olmadığını ifade eden Bakan Selçuk, hem ailelerin hem de öğretmenlerin öğrencilerin sınava girmeleri konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz." dedi.